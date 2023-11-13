شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد مواطن فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، فى مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت حي "الحاووز" بمدينة الخليل، وداهمت المبنى الإداري للجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام، ثم أطلق جنود الاحتلال النار على المواطن الفلسطيني عيسى التميمي (65 عامًا)، أثناء قيادته سيارته قرب مبنى الجمعية، ما أدى إلى إصابته برصاصة في رأسه، واستشهاده على الفور. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال استولت على حواسيب وملفات وممتلكات الجمعية الخيرية وأغلقت أبوابها باللحام الكهربائي.

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