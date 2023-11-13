السلطات المصرية تعلق على تعرض موقع مطار القاهرة لاختراق سيبراني

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "مصراوي" عن المسؤول تأكيده أن الموقع تعرض منذ بداية يوم الأحد لهجوم سيبراني، بهدف تعطيل العمل على الموقع الإلكتروني للمطار في الوقت الحالي.

وأضاف عبد الخالق محمد أن هذا الهجوم جاء من خارج مصر، مؤكدا أن جميع الجهود تُبذل حاليًا لتتبع مصدر الهجوم. وأوضح أنه تم التحقق من أن جميع البيانات على الموقع لم تتعرض للتسريب.

7 نوفمبر, 12:17 GMT

وأشار عبد الخالق محمد إلى أن الموقع يقدم بعض الخدمات الداخلية للمطار، ولا يحتوي على بيانات خاصة بجداول الرحلات أو توقيتاتها، مؤكدا أن مطار القاهرة الدولي يتمتع بأعلى مستوى من التأمين لحماية بيانات الرحلات والمنتجات.

واختتم رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة ميناء القاهرة الجوي بالتأكيد على أن جميع الخدمات ستعود إلى طبيعتها بنهاية اليوم الاثنين، وأن الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة سيكون متاحًا للجميع للتفاعل معه.