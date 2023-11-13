شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن وأمير قطر يبحثان الوضع فى غزة وسبل الإفراج عن المزيد من الرهائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أهمية حماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى.

وأعرب بايدن ـ في بيان للبيت الأبيض أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين ـ عن تقديره للجهود القطرية السابقة لتأمين الإفراج عن رهائن من بينهم مواطنتان أمريكيتان. وأشار البيان إلى أن بايدن اتفق مع أمير قطر على ضرورة الإفراج عن المزيد من الرهائن لدى الفصائل الفلسطينية دون تأخير .

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