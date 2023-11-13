شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة فلسطينية: الاحتلال ينفذ أضخم حملة اعتقالات وانتهاكات فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت عضو هيئة العمل الوطنى والأهلى الفلسطينى رتيبة النتشة، تصاعد وتيرة حملة الاعتقالات التعسفية والانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلى فى شمال وجنوب الضفة الغربية، مشددة على الحاجة الماسة إلى حماية دولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وقالت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الاثنين ـ " إن حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها قوات الاحتلال منذ بداية عملية طوفان الأقصى ازدادت بشكل ملحوظ وتصاعدي خلال اليومين الماضيين في شمال وجنوب الضفة الغربية، واستنكرت بشدة كافة الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، من استخدام القوة المفرطة والآليات الثقيلة لمحاولة تجريف المخيمات، فضلا عن إطلاقها بشكل مستمر القنابل المسيلة للدموع أثناء الاقتحامات والاعتقالات وهدم وتفجير بعض المنازل كإجراء عقابي ضد الأهالي في الضفة الغربية".

وأشارت إلى استشهاد أكثر من 152 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية العدوان من السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدة إصرار الفلسطينيين على تنفيذ الشرعية الدولية وإقامة الدولة المستقلة على كافة الأراضي المحتلة على حدود عام 1967.

