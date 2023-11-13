شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي ممثلة "الأونروا" بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأحد، مديرة قسم خدمات الدعم المركزي بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بمنطقة العريش حنان شكري.

بحث إيصال المساعدات

وجرى خلال اللقاء بحث كيفية إيصال المساعدات الإغاثية ودعم الخدمات الإنسانية في حالة الطوارئ لنجدة المتضررين في قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

ونوهت "شكري" بالدور البارز للمملكة عبر المركز لدعم قطاع غزة سواء عبر الجسر الجوي الإغاثي أو التبرعات الشعبية عبر منصة "ساهم"، ووضحت أن ذلك يترجم الشعور الإنساني النبيل للمملكة حكومة وشعبًا.