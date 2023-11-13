شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يمنع أهالي خربة "جبعيت" برام الله المهجرين قسرًا من العودة إليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي خربة "جبعيت" شرق بلدة المغيّر، شمال شرق رام الله، المهجرين قسرًا من العودة إليها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أجبرت عائلات خربة "جبعيت" البالغ عدد أفرادها 30 مواطنًا على مغادرة الخربة قسرًا في الثامن من أكتوبر الماضي.

إطلاق الرصاص على أفراد العائلة

وأفاد المواطن عمران أبو عليا، أحد سكان الخربة في اتصال هاتفي، بأنه حاول مع عائلته العودة إلى الخربة بعد أيام من إجبارهم على مغادرتها، إلا أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاههم، ما اضطرهم إلى الرجوع إلى المنطقة التي نزحوا إليها قرب المغيّر.

وأضاف أن قوات الاحتلال استولت، الليلة الماضية، على خيام وبركسات للمواطنين في خربة "جبعيت"، ودمرت لوحات الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن العائلة تسكن المنطقة منذ أربعينيات القرن الماضي، وتعتمد على رعي المواشي، والزراعة، وتتعرض منذ سنوات لاعتداءات متكررة من المستعمرين.