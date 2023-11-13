شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 مرضى بالعناية المركزة بمجمع الشفاء الطبى فى غزة بسبب نفاد الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فى قطاع غزة، اليوم الاثنين، استشهاد 3 مرضى فى العناية المركزة، بمجمع "الشفاء" الطبى، بسبب توقف أجهزة الأكسجين عن العمل، لنفاد الوقود.

وباستشهاد الثلاثة ترتفع حصيلة المرضى الذين استشهدوا بالمستشفى خلال الـ 48 ساعة الأخيرة إلى 15 شهيدًا، ولا يزال مجمع "الشفاء" مُحاصرًا من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، والطائرات المسيرة التي تستهدف كل من يتحرك في محيطه بالرصاص والصواريخ، وهناك صعوبة في إخلائه، لأن هناك أكثر من 60 مريضا في العناية المكثفة، وأكثر من 40 رضيعا في قسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى.

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