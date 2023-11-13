شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: توقف قافلة لإجلاء مرضى مستشفى "القدس" بسبب القصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطينى نيبال فرسخ، اليوم الاثنين، إن قافلة من السيارات، برفقة "الصليب الأحمر"، كانت فى طريقها من جنوب قطاع غزة إلى مُستشفى "القدس" بمنطقة تل الهوا لإجلاء المرضى منه، توقفت فى المُحافظة الوسطى بالقطاع، بسبب خطورة الأوضاع جراء القصف الإسرائيلى العنيف.

وأضافت فرسخ - في إفادة صحفية - أن استمرار إطلاق النار الكثيف في مُحيط مُستشفى "القدس" في منطقة تل الهوا بمدينة غزة وسماع أصوات القصف والانفجارات العنيفة في المنطقة، منعت القافلة من مواصلة السير بشكل مؤقت، لحين تحسن الظروف، حتى تستكمل السير من أجل تأمين عملية إجلاء المرضى والطواقم الطبية، في ظل الأوضاع المتدهورة المحيطة بالمستشفى.

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