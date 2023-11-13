شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمم المتحدة" تدعو لدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، أن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة لا ترقى لاحتياجات الأعداد الهائلة للنازحين الفلسطينيين.

وبيّن المكتب أن 76 شاحنة مساعدات إنسانية عبرت، أمس الأحد، من مصر إلي غزة، تحمل المواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الصحية، والمياه المعبأة، والبطانيات، والخيام، ومستلزمات النظافة، ليصل مجموع الشاحنات التي دخلت غزة منذ 21 أكتوبر إلي 981 شاحنة.

وتم نقل 131 جريحًا لتلقي الرعاية الطبية في مصر خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر، ولايزال معبر كرم أبو سالم معقطاع غزة إسرائيل مغلقًا، الذي كان قبل الأعمال العدائية نقطة الدخول الرئيسة للبضائع، وكذلك معبر إيرز الإسرائيلي للمشاة ظل مغلقًا.

وفي المؤتمر الإنساني الذي عقد في باريس قبل أيام قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث: "إن العدد المتواضع من الشاحنات التي دخلت غزة عبر معبر رفح غير كاف على الإطلاق مقارنة بالعدد الهائل من النازحين، ودعا إلى دخول مئات الشاحنات يوميًا إلى غزة، والسماح بالوصول إلى كل مكان يلجأ اليه الناس".