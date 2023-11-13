شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم 38 للعدوان.. عشرات من الشهداء والجرحى في القصف على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرات المواطنين وأصيب آُخرون، اليوم الإثنين، جراء قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، فيما لا يزال الآلاف عالقين في المستشفيات والمرافق الصحية، وآخرون باتوا في الشوارع بلا رعاية طبية في العديد من المناطق.

وقصفت طائرات الاحتلال أحياءً في المناطق الغربية من مدينة غزة، وهي: الرمال وأحياء الرمال وتل الهوا والتفاح ومنطقة الشيخ عجلين ومخيم الشاطئ، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى، دون تمكن مركبات الإسعاف من الوصول اليهم، بسبب محاصرة دبابات الاحتلال للأحياء والمناطق.

كما أن مركبات الإسعاف لم تستطع الوصول إلى عشرات الشهداء والجرحى الذين ارتقوا في قصف إسرائيلي استهدف أحياء الصبرة، والدرج، والزيتون، شرق مدينة غزة.

قصف محيط المستشفيات بشكل مستمر

فيما يواصل طيران الاحتلال الحربي غاراته وقصفه في محيط المستشفيات، حيث دمر بالكامل مبنى قسم القلب في مجمع الشفاء الطبي، ولا يزال عشرات آلاف النازحين والجرحى والمرضى عالقين، بعد حصاره لليوم الرابع على التوالي، وسط انقطاع كامل للكهرباء، والماء، والطعام.

وحسب وزارة الصحة، استُشهد 12 مريضًا داخل مجمع الشفاء الطبي حتى الآن، بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة.

وقد توقفت 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر العديد من المستشفيات، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها للطواقم الطبية والمسعفين والمرضى.