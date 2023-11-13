شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أسير فلسطينى فى سجن "مجدو" الإسرائيلى بعد أشهر من اعتقاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، اليوم الاثنين، وفاة أسير فلسطينى من مواليد شمال الضفة الغربية عام 1990، وذلك بعد أشهر من اعتقاله.

ولم تكشف إدارة السجون اسم الأسير الشهيد واكتفت في بيانها المقتضب بقولها "إنه شعر بالمرض ونقل إلى الفحص في عيادة سجن (مجدو)، حيث تم الإعلان عن وفاته من قبل طبيب القسم ووحدة العناية المركزة". وذكرت إدارة السجون الإسرائيلية أن الأسير اعتقل في شهر فبراير الماضي.

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