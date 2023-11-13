الخليج اليوم .. مسؤول: طيران الرياض تجري محادثات بشأن شراء طائرات ضيقة البدن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

صرح مدير العمليات في شركة طيران الرياض، أحدث شركة طيران سعودية، اليوم الاثنين، بأن الشركة لا تزال تجري محادثات مع شركات تصنيع الطائرات لتقديم طلبية لشراء طائرات ضيقة البدن.

وقالت شركة الطيران المملوكة لصندوق الثروة السيادية السعودي، والتي من المقرر بدء تشغيلها في عام 2025، هذا الشهر إنها ستشتري عددا "كبيرا" من الطائرات ضيقة البدن في الأسابيع المقبلة.

وذكر مدير العمليات بيتر بيلو لرويترز على هامش معرض دبي للطيران الذي يستمر أسبوعا "سنطلب في مرحلة ما طائرات ضيقة البدن لكننا مازلنا نتفاوض".

وأضاف "نحاول تحسين أفضل صفقة لشركة الطيران، ونعمل على هذا الأمر بشكل وثيق مع الشركات المصنعة".

وشهد معرض دبي للطيران في السنوات السابقة موجة من إعلان شركات، مثل طيران الإمارات وغيرها من شركات الطيران الخليجية، عن طلبيات لشراء طائرات.

وأنشأت السعودية شركة طيران الرياض في إطار خطة ولي العهد لتنويع اقتصاد المملكة الذي يعتمد إلى حد كبير على صناعة النفط الضخمة.

وقال بيلو إن طيران الرياض تعتزم تشغيل حوالي 170 طائرة بحلول عام 2030، وقد وظفت 150 موظفا حتى الآن، من بينهم 20 طيارا.