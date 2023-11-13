مسؤول بقطاع الطاقة الليبي: الحكومة وقعت مذكرة تفاهم لتوطين أكثر من 1000 ميغاواط... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف السليماني في تصريحات لـ"الخليج 365" بأن المعرض انطلق في نسخته الثالثة على التوالي برعاية وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والدولية لعرض ما توصلت إليه هذه الشركات في مجالات الطاقات النظيفة والمستدامة من أجل الاستفادة منها والإقبال عليها في الغد القريب داخل ليبيا.
© Gulf 365معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
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© Gulf 365
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
© Gulf 365معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
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© Gulf 365
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
© Gulf 365معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
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© Gulf 365
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
© Gulf 365معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
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© Gulf 365
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
© Gulf 365معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
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© Gulf 365
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
1/5
© Gulf 365
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
2/5
© Gulf 365
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
3/5
© Gulf 365
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
4/5
© Gulf 365
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
5/5
© Gulf 365
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
وأعرب المسؤول الليبي عن أمله في أن تستفيد البلاد من خدمات وإمكانيات باقي الشركات الدولية في أقرب الآجال.
27 أكتوبر, 18:20 GMT
الجدير بالذكر إن فاعليات المعرض ستستمر لمدة ثلاثة أيام بدءً من اليوم الإثنين وذلك من أجل الاستفادة من مشاركات المحلية والدولية والتشبيك بينها وبين المؤسسات الليبية.