مسؤول بقطاع الطاقة الليبي: الحكومة وقعت مذكرة تفاهم لتوطين أكثر من 1000 ميغاواط... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف السليماني في تصريحات لـ"الخليج 365" بأن المعرض انطلق في نسخته الثالثة على التوالي برعاية وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والدولية لعرض ما توصلت إليه هذه الشركات في مجالات الطاقات النظيفة والمستدامة من أجل الاستفادة منها والإقبال عليها في الغد القريب داخل ليبيا.

© Gulf 365معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي 1/5 © Gulf 365 معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي © Gulf 365معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي 2/5 © Gulf 365 معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي © Gulf 365معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي 3/5 © Gulf 365 معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي © Gulf 365معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي 4/5 © Gulf 365 معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي © Gulf 365معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي 5/5 © Gulf 365 معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي 1/5 © Gulf 365 معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي 2/5 © Gulf 365 معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي 3/5 © Gulf 365 معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي 4/5 © Gulf 365 معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي 5/5 © Gulf 365 معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي

وأعرب المسؤول الليبي عن أمله في أن تستفيد البلاد من خدمات وإمكانيات باقي الشركات الدولية في أقرب الآجال.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين فاعليات المعرض بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة بالليبية وعدد من الوفود الأجنبية وممثلي الشركات الدولية المتخصصة في مجال النفط والغاز والطاقات البديلة والمتجددة.

27 أكتوبر, 18:20 GMT

الجدير بالذكر إن فاعليات المعرض ستستمر لمدة ثلاثة أيام بدءً من اليوم الإثنين وذلك من أجل الاستفادة من مشاركات المحلية والدولية والتشبيك بينها وبين المؤسسات الليبية.