طائرة مسيرة تستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في مطار "خراب الجير" شمال شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق - الخليج 365. وقال مصدر ميداني، لوكالة "الخليج 365"، اليوم الاثنين، إن "الطيران الأمريكي يحلق بالأجواء بعيد استهداف القاعدة الأمريكية".

وفي وقت سابق من اليوم، سمع دوي انفجارين بالقرب من قاعدة "خراب الجير"، ليتبين لاحقا استهدافها بطائرات مسيرة.

وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، لهجمات متكررة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.