شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 51 مواطنًا من الضفة وغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة، طالت 51 مواطنا من الضفة، بينهم عمال من قطاع غزة.

فمن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنًا، ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من المدينة ومخيم عقبة جبر، ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال صهيب البدرساوي، ومراد أبو هديب من مخيم عسكر شرق نابلس، والشاب عاصم وليد زيدان من بلدة تل جنوب غرب نابلس، كما اعتقلت المواطن محمد العرايشة من مخيم بلاطة بعد أن أصيب برصاص الاحتلال.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر المصاب مهند خالد كميل، من بلدة قباطية جنوب جنين.

أما قلقيلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء دويري من حي الظهر في مدينة قلقيلية.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 17 مواطنا، بينهم تسعة عمال من قطاع غزة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

والمعتقلون هم: إسماعيل بنات (52 عاما)، وأيمن بنات (45 عاما)، من مدينة الخليل، وعز محمد العكيمي، وياسر رياض مسالمة، ومحمد نضال مسالمة، وسلمان خضر مسالمة، وإبراهيم عوض مسالمة، وماهر نزار السويطي، من بلدة بيت عوا، إضافة إلى العمال التسعة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين: محمد اسكافي، ومعتصم أبو تايه، من بلدة سلوان، جنوب المسجد "الأقصى"، وعبد القادر جمال النوافلة، وقصي عدنان مطير من بلدة ابو ديس شرق القدس، والأشقاء: جميل ورامي ومعين الفقيه، من بلدة قطنة