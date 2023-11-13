شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية الفلسطينية: اعتداءات إسرائيل تدفع بتكثيف نزوح الفلسطينيين لجنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد المجدلانى وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية، إن الاعتداءات الإسرائيلية تدفع بتكثيف نزوح الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن عدد النازحين في غزة جراء اعتداءات الاحتلال بلغ نحو مليون ونصف المليون بما يعادل 70% من تعداد القطاع.

وتابع أحمد المجدلانى، :"نعاني أوضاعا كارثية في قطاع غزة من حيث تدهور القطاع الصحي وقلة وتلوث المياه وانعدام الأمن الغذائي".