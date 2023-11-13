برلماني جزائري: تعديل حكومي مرتقب في الجزائر وهذه هي الوزارات المعنية بالإجراء

دبي - محمود عبدالرازق - وسبق أن تولى أيمن بن عبد الرحمن، رئاسة الحكومة الجزائرية، في يونيو/ حزيران 2021، خلفا لعبد العزيز جراد، الذي قدم استقالته بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية المعيّن حديثا، نذير العرباوي، يشغل منصب مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، منذ سبتمبر/ أيلول 2021.

وقال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن "رحيل الوزير الأول، أيمن عبد الرحمن، عن رئاسة الحكومة كان متوقعا، منذ عرضه لبيان السياسة العامة، الذي قدمه أمام البرلمان، مؤخرا".

وأضاف ربيج في حديثه لـ"الخليج 365"، أن "الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اعتاد منح الفرص للوزراء والوزير الأول، إذ يراهن الرئيس على الوزير الأول الجديد، نزير العرباوي، في خلق دينامية اقتصادية وتنموية، وكذلك بشأن العلاقات الخارجية".

3 أغسطس 2021, 13:22 GMT

ويرى ربيج أن "تغيير رئيس الحكومة يتماشى مع رؤية الرئيس، خاصة مع اقتراب انتهاء عهدته الرئاسية الأولى، وهو يبحث عن التنمية في الجوانب الاقتصادية".

وأشار ربيج إلى أن "الوزير الأول السابق، منع لجوء الجزائر للاستدانة من الخارج، رغم كل الاضطرابات، التي طالت الوضع الاقتصادي العالمي، والتي انعكست على الاقتصاد الجزائري".

وأوضح البرلماني الجزائري أن "المرحلة الحالية تستدعي حضورا في قطاعات أخرى، منها العلاقات الدولية والملفات الدبلوماسية، التي يمتلك الوزير الأول الجديد خبرة فيها".

ويرى أن "هناك سلسلة من التغييرات ستشهدها الحكومة الجزائرية، خلال الأيام المقبلة، تشمل الوزراء الذين لم يوفقوا في أداء مهامهم، والتي ترتبط بالجوانب الاقتصادية والعلاقات الخارجية".

ووفقا للبرلماني الجزائري، فأن "الرئيس الجزائري، يسعى للدخول في المرحلة الثانية من خطته الاقتصادية، والتي ترتبط بالعهدة الثانية، إذا قرر الرئيس الترشح لها".