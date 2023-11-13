ارتفاع مؤشرات الكراهية ضد الإدارة الأمريكية في العالمين العربي والإسلامي.. خبراء يؤكدون تأثر مكانتها

دبي - محمود عبدالرازق - ويرى الخبيران أن "حالة الكراهية"، التي تولدت تجاه واشنطن وأوروبا، ليست مقتصرة على منطقة الشرق الأوسط، بل امتدت لمختلف دول العالم، التي خرجت شعوبها منددة بمواقف الإدارة الأمريكية، المساندة للحرب وقتل الأطفال والنساء في غزة.

وتظهر بعض الأرقام والإحصاءات ارتفاع نسبة جرائم الكراهية ضد اليهود والعرب والمسلمين في مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس، منذ بدء الاشتباكات بين إسرائيل والحركات الفلسطينية المسلحة.

وارتفع عدد الجرائم المرتبطة بما يعرف بـ"معاداة السامية" في مدينة نيويورك، من 16 جريمة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 69 جريمة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بزيادة أكثر من 330 في المئة، حسب مراجعة بيانات شرطة نيويورك، التي أجراها مركز "دراسة الكراهية والتطرف" في جامعة كاليفورنيا، وفق وسائل إعلام غربية.

كما بلغ عدد جرائم الكراهية ضد العرب والمسلمين، في الفترة من 6 إلى 26 أكتوبر الماضي، إلى 8 جرائم مقارنة بجريمة واحدة خلال ذات الفترة من العام الحالي، في لوس أنجلوس.

وتظهر منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية بحمياتها لإسرائيل، كما تؤكد الاعتداءات على سلاسل المطاعم والشركات الأمريكية، تفاقم حالة الغضب والكراهية تجاه الإدارة الأمريكية، ومصالحها في المنطقة.

يقول الخبير العماني، خلفان الطوقي، إن "موقف واشنطن من الحرب على غزة، جاء مخيبا للآمال بالنسبة للشعوب والحكومات العربية، إذ أيقن الجميع أن تمادي إسرائيل، مرتبط بالحماية الأمريكية".

وأضاف الطوقي، في حديثه مع "الخليج 365"، أن "الموقف الأمريكي تسبب في صورة ذهنية سيئة ضاعفت الكره للجانب الأمريكي والأوروبي".

ولفت إلى أن "المصالح الاقتصادية الأمريكية تتأثر بشكل تدريجي، بما ينعكس على البورصة الأمريكية، والشركات الكبرى ومنها التي لديها سلاسل كبيرة في الدول العربية".

ويرى خلفان الطوقي، أن "استمرار الحرب على قطاع غزة، يفاقم الشعور بمسؤولية الجانب الأمريكي بشأن ما يحدث في غزة، ويدفع نحو حالة كراهية غير مسبوقة".

واستبعد الطوقي، لجوء الدول العربية إلى فرض عقوبات اقتصادية على الجانب الأمريكي أو الأوروبي، مع استمرارها في الضغوط الدبلوماسية والسياسية، بحسب قوله.

ويرى الخبير الاقتصادي اللبناني، عماد عكوش، أن "الولايات المتحدة تسيطر على معظم المؤسسات الدولية وأبرزها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

وتابع، بالقول: "لدى الولايات المتحدة نقاط الضعف، إذ تعد صاحبة أكبر دين في العالم يتراكم ويرتفع، ومن يدين للولايات المتحدة هي دول كبرى كالصين واليابان وهذه نقاط قوة لتلك الدول، تجعلها تملك إحدى أهم أدوات الدفاع عن نفسها في هذا الشأن".

يوضح الاقتصادي اللبناني أن "واشنطن دائما تفتعل الحروب لوضع اليد على مصادر الطاقة، نظرا لأن كلفة الإنتاج لديها مرتفعة جدا".

ويوضح عماد عكوش، أن "إحدى نقط الضعف لدى الولايات المتحدة على الصعيد الاجتماعي تتمثل في التفكك الاجتماعي وهو ما يتضح جليا مع أي حدث سياسي أو أمني أو صحي، حيث تنتشر أعمال السرقة والفوضى في معظم ولاياتها".

ويشير عكوش إلى أن "كلفة الأمن والعسكرة مرتفعة جدا وهي الأكبر في العالم، مما يسبب وجود عجز دائم في موازناتها، ويدفعها إلى ابتزاز العديد من الدول، ولا سيما الأوروبية والخليجية لتمويل هذا العجز، من خلال صفقات الأسلحة وصفقات الحماية الأمنية".

أمس, 22:28 GMT

ويرى الخبير الاقتصادي اللبناني أن "العديد من الدول ليس لديها قدرة على فرض عقوبات على الدول الأوروبية والولايات المتحدة، لكن الأمر يصبح ممكنا على الصعيد الشعبي، عبر مقاطعة بعض الشركات الأساسية، التي تساند إسرائيل وتدعمها، فالمقاطعة يمكنها التأثير بشكل أكبر على الولايات المتحدة، والتي تحرك سياستها هذه الشركات".

ويشدد عماد عكوش، على ضرورة التحرك باتجاه تنويع الاقتصاد لدى جل الدول، وعدم الاعتماده على الشركات الأمريكية فقط، بحسب قوله.

جوانب اقتصادية

في تصريح سابق، قال، أيمن عمر، إن "العامل المتغير الوحيد الذي قد يؤثر على المصالح الاقتصادية الأمريكية، هو إمدادات المنطقة من النفط والغاز، حيث أن نحو 12 في المئة من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام أتت من دول الخليج العربي، بينها 7 في المئة من المملكة العربية السعودية و4 في المئة من العراق".

ولفت عمر في حديثه لـ"الخليج 365"، إلى أن "المتغير يؤثر على استهلاك الداخل الأمريكي، وحاجته للنفط التي بلغت، في العام 2022، نحو 20.28 مليون برميل في اليوم".

ويقول عمر: "التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، سيتأثر نتيجة الحرب الحالية، إذ بلغت واردات واشنطن من تل أبيب نحو 22 مليار دولار مقابل نحو 14 مليار دولار قيمة صادراتها، العام الماضي".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.