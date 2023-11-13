شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين بمستشفى الشفاء المحاصر من دبابات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ومرضى وجرحى، نتيجة استمرار الدبابات الإسرائيلية، في حصار مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، لليوم الرابع على التوالي.

ودمرت قوات الاحتلال عدة أقسام في المستشفى بعد استهدافه بعدة صواريخ وقذائف، فيما يسمع صوت الانفجارات نتيجة القصف الإسرائيلي في محيط وفي باحات المستشفى.

انقطاع الكهرباء والمياه

وذكرت مصادر طبية فلسطينية داخل مستشفى الشفاء، أن عدد الوفيات من المرضى والجرحى نتيجة انقطاع الكهرباء، والمياه ونفاد الأدوية داخل مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة ارتفعت إلى 40 مريضًا وجريحًا، بسبب توقف أجهزة التنفس عن العمل.

وأشارت إلى أن من بين الوفيات أطفالًا مرضى، وسط تحذيرات من وفاة 36 من الأطفال الخُدّج، بسبب انقطاع الكهرباء، واستمرار قصف وحصار المستشفى.

ثلاجات الموتى

وفي سياق متصل، أفاد مسعفون فلسطينيون، أن الدبابات الإسرائيلية التي وصلت على بعد أمتار قليلة من مستشفى الشفاء، تطلق النار على المرضى والجرحى الذين يحاولون النجاة من القصف الإسرائيلي من البوابة الشرقية للمستشفى الذي يوجَد فيه مئات الجرحى والمرضى.

وأكدوا أن عشرات الشهداء لم يدفنوا، وهم داخل ثلاجات الموتى المقطوعة عنها الكهرباء لليوم الرابع على التوالي، مما ينذر بكارثة صحية مع عدم القدرة على دفن الشهداء، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على مستشفى غزة.