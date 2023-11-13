شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تدين قصف الاحتلال مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت دولة قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي مقرّ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وعدّته تعديًا سافرًا على القانون الدولي، وامتدادًا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، التي شملت أيضًا المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين.

وأكدت وزارة الخارجية بدولة قطر، في بيان اليوم نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن قصف مقرّ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة "هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر".

الامتثال للقوانين الدولية

وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي عاجلًا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية.

كما طالبت وزارة الخارجية الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تقديم تبريرات واهية لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الصحية والمدنيين واستخدام معلومات مضللة، مؤكدة أن ذلك لا يمكن القبول به، تحت أي تبرير.