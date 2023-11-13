رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد بخطط عمل في الشمال وسنهاجم لبنان بريا إن اضطر الأمر

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وأضاف أدرعي، نقلا عن هاليفي: "على كل القوات أن تكون جاهزة استعدادًا لمرحلة قاسية، حيث أصبحت الخطط الدفاعية والهجومية جاهزة"، مؤكدا، بالقول: "سنهاجم لبنان بريا إن اضطر الأمر".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع الضهيرة جنوبي لبنان، بالصواريخ.
وجاء في بيان صادر عن "حزب الله": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 10:35 من صباح يوم الاثنين 13-11-2023، قوة مشاة صهيونية في موقع الضهيرة بالصواريخ وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل عسكريين وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة، يوم أمس الأحد.
أمس, 22:28 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.