شكرا لقرائتكم خبر عن بثلاث ضربات.. قوات الاحتلال تقصف مقرًا للأونروا جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن توجيه الاحتلال الإسرائيلي ثلاث ضربات لإحدى دور الضيافة التابعة لها جنوب قطاع غزة.

وتسببت الضربات في أضرار جسيمة جراء الغارات البحرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وكان موظفو الأمم المتحدة الدوليون الموجودون في رفح، قد غادروا المبنى قبل 90 دقيقة من الغارة، ولم يُبْلَّغ عن مصابين.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن هذا الهجوم مؤشر آخر على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، لا في الشمال ولا المناطق الوسطى ولا الجنوب، وتجاهل حماية البنية التحتية المدنية.

كما أنه دليل على مستوى الرعب الذي يعيشه المدنيون كل يوم في غزة، وتستضيف مرافق الأونروا حاليا نحو 780 ألف نازح، ينبغي حمايتهم في جميع الأوقات.

استهداف مرافق الأونروا في غزة

وخلال الشهر الماضي سجلت الأونروا أضرارًا مباشرة وجانبية في أكثر من 60 من مرافقها.

وكانت تأوي كل واحدة منها الآلاف من المدنيين، وقُتل 66 نازحًا وجرح عدة مئات.

ومن بين مجموع المرافق المتضررة، كان 70% منها جنوب وادي غزة، في المناطق الجنوبية والوسطى، بما في ذلك رفح وخان يونس.