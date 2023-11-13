شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 2540 فلسطينيًا بالضفة الغربية منذ الـ 7 من أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، 18 فلسطينيًا في الضفة الغربية.

وبهذا ارتفع عدد المعتقلين هذا اليوم إلى 68 فلسطينيًا، خلال عمليات اقتحام واسعة لبلدات في الضفة الغربية.

اعتقال قوات الاحتلال لـ 2540 فلسطينيًا

هذا ووثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال لـ 2540 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتدت على المعتقلين وعائلاتهم أثناء عمليات الاعتقال.

دعم ونصرة الأسرى الفلسطينيين

وأشار إلى أن سلسة من الفعاليات الجماهيرية ستنظم في الضفة الغربية غدًا، لدعم ونصرة للأسرى الفلسطينيين.

وذكر أن الأسرى يتعرضون لعمليات تعذيب جسدي ونفسي، وحرمان من حقوقهم الإنسانية التي كفلتها القوانين الدولية.