شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية" توثق 1153 مجزرة ارتكبها الاحتلال منذ بدء عدوانه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت وزارة الصحة الفلسطينية، 1153 مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على قطاع غزة، التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشارت إلى أن عدد جرحى العدوان الإسرائيلي بلغ 29 ألف جريح.

العدوان الإسرائيلي المستمر

وأوضحت "الصحة الفلسطينية" أن 189 من كوادرها من أطباء ومسعفين، استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 38 على التوالي.

وأشارت إلى استشهاد 21 من كوادر الدفاع المدني أثناء عمليات انتشالهم للشهداء والجرحى، من تحت ركام المنازل المدمرة التي طالها القصف العنيف.