شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة تونسية على متنها 13 طن مستلزمات طبية تتوجه إلى العريش لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة التونسية، أن طائرة عسكرية تونسية ثانية توجهت إلى مطار العريش الدولي، وعلى متنها حوالي 13 طنا من المستلزمات الطبية والصحية، وكراسي متحركة ومولدات كهربائية بالإضافة الى أغطية ومواد غذائية وحليب أطفال.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم الإثنين، إن "الطائرة توجهت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد بمواصلة توفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق".