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استشهاد 31 فلسطينيًا وتدمير 12 منزلاً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن التلفزيون الفلسطيني، اليوم الإثنين، انتشال 31 شهيدا حتى اللحظة وتدمير 12 منزل كليا في قصف للاحتلال استهدف منطقة نادي خدمات جباليا.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينين، مساء اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت "وكالة وفا" بأن طواقم الإنقاذ ومواطنين انتشلوا 31 شهيدا وعددا من الإصابات، جراء قصف طائرات الاحتلال لـ 12 منزلا في منطقة نادي خدمات جباليا، شمال القطاع.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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