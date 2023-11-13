شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 31 فلسطينيًا وتدمير 12 منزلاً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التلفزيون الفلسطيني، اليوم الإثنين، انتشال 31 شهيدا حتى اللحظة وتدمير 12 منزل كليا في قصف للاحتلال استهدف منطقة نادي خدمات جباليا.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينين، مساء اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت "وكالة وفا" بأن طواقم الإنقاذ ومواطنين انتشلوا 31 شهيدا وعددا من الإصابات، جراء قصف طائرات الاحتلال لـ 12 منزلا في منطقة نادي خدمات جباليا، شمال القطاع.