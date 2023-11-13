دوي انفجارات في محيط القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل وكالة "الخليج 365": "سماع دوي سلسلة انفجارات في محيط القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي بدير الزور، تزامنا مع هجـوم لأبناء القبائل العربية على القوات الموالية لواشنطن".

ويشن مقاتلو القبائل والعشائر العربية هجومًا مسلحًا على عدد من نقاط قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في القرى والبلدات المحاذية للقاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وقال مراسل "الخليج 365"، في دير الزور: "مجموعات من مقاتلي "جيش العشائر" بريف دير الزور، يشنون، في هذه الأثناء من مساء اليوم الاثنين، هجمات على عدد من نقاط قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، على الضفة الشمالية لنهر الفرات ومحيط بلدتي ذيبان (معقل قبيلة العكيدات العربية) والصبحة المحاذيتين للقاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي، التي تعد أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا".

وأضاف المراسل: "الهجمات تتزامن مع سماع دوي انفجارات في البلدات، التي تشهد اشتباكات، دون ورود معلومات عن استهداف قاعدة حقل "العمر" النفطي شرقي دير الزور".

وأكد المراسل سماع أصوات الانفجارات في محيط بلدتي ذيبان والصبحة المحاذيتين للقاعدة الأمريكية، كما تسمع أصوات اشتباكات بالاسلحة الصاروخية والخفيفة والمتوسطة في المنطقة.

وأوضحت مصادر قبائلية لـ"الخليج 365"، أن "الهجوم الذي يشنه أبناء العشائر على النقاط العسكرية للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي قرب قاعدة حقل "العمر" جاء بعد رفض مليشيا "قسد"، صباح اليوم، دخول شيخ قبيلة "العكيدات"، الشيخ مصعب الهفل، إلى سوريا عبر معبر "سيمالكا" الحدودي مع العراق".

وأصدر الشيخ إبراهيم الهفل، أحد شيوخ العكيدات والقائد العسكري لمقاتلي العشائر العربية في دير الزور، بيانا، قال فيه إن "قسد" منعت شقيقه، مصعب الهفل، من دخول مناطق سيطرتها عبر معبر "سيمالكا" الحدودي مع كردستان العراق، لاستكمال مفاوضات مع "قسد" برعاية الاحتلال الامريكي".