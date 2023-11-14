استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم بالضفة فجر اليوم

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 5 شبان فلسطينيين في مخيم طولكرم، بينهم 3 قتلوا بعد قصفهم بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلية من طائرة مسيرة، وفقا لقناة روسيا اليوم الروسية.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم وصول جثامين" الشهداء سعيد سليمان يوسف ابو طاحون (24 عاما)، وجهاد خالد مقبل غانم (27 عام)، ومصعب عمر احمد الغول (21 عاما)" إلى المستشفى.

كما أفادت وزارة الصحة بـ"استشهاد الشابين محمود علي حدايدة (25 عاما) وحازم محمد حصري (28 عاما) بعد إصابتهما بالرصاص الحي في الصدر، خلال عدوان الاحتلال على طولكرم".

وذكرت وكالة "وفا" أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأوضح شهود عيان أن الحصري أصيب بعيار ناري في الصدر، حيث تركه الاحتلال الإسرائيلي ينزف أكثر من نصف ساعة حين منع سيارة الاسعاف من الاقتراب منه لنقله إلى المستشفى.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عنبتا شرق طولكرم، ونصبت حاجزا على مفرق بلدة بلعا المجاورة، ودفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مخيم طولكرم.

وبمقتل حدايدة والحصري ترتفع حصيلة ضحايا محافظة طولكرم منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 30 قتيلا.