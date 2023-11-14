شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 31 فلسطينيًا في غارات على مخيم جباليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 31 فلسطينيًا، فيما أصيب العشرات بجروح في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت الليلة الماضية، عدة منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ 12 منزلًا سكنيًا مأهولًا بالسكان قرب نادي خدمات جباليا، ما أدى إلى استشهاد 31 فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين.

استشهاد 4609 أطفال

وثق مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، استشهاد 4609 أطفال منذ بدء العداون الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار المركز في تقرير له، إلى أن القصف الإسرائيلي أسفر كذلك عن استشهاد 3100 امرأة، لافتًا إلى أن عدد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة نتيجة القصف المستمر على القطاع ارتفع إلى 3250 مفقودًا، بينهم 1700 طفلًا.