شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: استهداف مستشفيات غزة عمل مجرد من الضمير الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن استهداف قوات الاحتلال للمستشفيات في قطاع غزة، وخاصة مستشفى الشفاء الذي يُعد المركز الصحي الرئيسي في القطاع، عمل مجرد من الضمير الإنساني ومُجرّم في كل الشرائع، فضلًا عن انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني.

وطالب في بيان له، بالوقف الفوري لهذه الهجمات الوحشية على المستشفيات، محملًا المسؤولية لأطراف دولية ما زالت تعطي دولة الاحتلال الإسرائيلية الضوء الأخضر لمواصلة حرب خارج القانون، وبأساليب لا يقبل بها أي ضمير إنساني.

قصف مقر إعادة الإعمار

كما أدان أبو الغيط بأشد العبارات قصف الاحتلال الاسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عادًا هذا العمل جريمة حرب تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية في الحرب الوحشية التي تشن على القطاع وسكانه من المدنيين.

وأفاد في بيان، أن استهداف مقر اللجنة القطرية التي تعمل على إعادة إعمار ما خلفه الدمار والخراب الذي تسبب فيه الاحتلال، إنما يكشف عن طبيعة هذه الهجمة الإسرائيلية البربرية، مشددًا على أن هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية يجب ألا تمر من دون محاسبة.