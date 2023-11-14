شكرا لقرائتكم خبر عن الخليل.. استشهاد مسن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد مسن فلسطيني مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن مسنًا فلسطينيًا في الستينيات من عمره استشهد برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل.
وفي قطاع غزة واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لعدة مناطق في القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، وقد أسفرت إحدى الغارات عن استشهاد سبعة فلسطينيين في جنوب قطاع غزة.
توقف خدمات الأونروا
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، أن خدماتها الإغاثية لنحو 700 ألف نازح فلسطيني، ستتوقف خلال الساعات الـ48 القادمة.
وأوضحت أن ذلك بسبب مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الوقود إلى القطاع، لليوم الـ 38 على التوالي.
الأوضاع الإنسانية
وأكدت "الأونروا" أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية كارثية في 150 مركز إيواء تابع لها نزح إليه مئات آلاف الفلسطينيين للاحتماء من القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وأشارت إلى أن معظم مخابز قطاع غزة توقفت عن العمل، بسبب نفاد الوقود، ونفاد مخزون القمح، مما فاقم من معاناة الفلسطينيين.