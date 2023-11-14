شكرا لقرائتكم خبر عن الخليل.. استشهاد مسن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد مسن فلسطيني مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن مسنًا فلسطينيًا في الستينيات من عمره استشهد برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل.

وفي قطاع غزة واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لعدة مناطق في القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، وقد أسفرت إحدى الغارات عن استشهاد سبعة فلسطينيين في جنوب قطاع غزة.

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