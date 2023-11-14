شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية العراق: ندين مواصلة الاحتلال انتهاك القانون الدولى مع الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية العراقية بوقف الهجمات الإسرائيلية العدائية على قطاع غزة، مؤكدة تضامن العراق مع أبناء الشعب الفلسطيني من القطاع.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، الفضائية مساء الاثنين عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان قوله: "تدين وزارة الخارجية العراقيَّة، بأشد العبارات إستمرار سلطة الإحتلال الإسرائيلي، بشكلٍ ممنهج، إنتهاك القانون الدولي وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين واعتداءاتها المتكررة وبشكل سافر على الأبنية والمنشآت الخدمية، التي كان آخرها قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، غير آبهة بالمطالبات الدولية بضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب العدوانية على القطاع".



وأكمل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية:"تؤكد الوزارة تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء غزة، ونطالب بوقفِ الهجمات العدائية الإسرائيلية على الآمنين فيها، والتي تعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني".



وأضاف أن الخارجية العراقية "تجدد مطالبتها لمجلس الأمن و للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال والتي تجاوزت بصورها وآثارها التدميرية، حدود الوصف"، مضيفاً "من موقع الإلتزام بحق شعب فلسطين بتقرير مصيره، نعرب مجدداً عن دعمنا ومساندتنا للجهود الرامية إلى وقف هذه الإنتهاكات، وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه".