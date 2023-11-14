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البرلمان الموريتاني يصادق على دستور واتفاقية الاتحاد الأفريقي للاتصالات

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القاهرة - سامية سيد - صادق البرلمان الموريتاني، مساء الإثنين، في جلسة علنية، برئاسة فاطمة اخليفة نائب رئيس البرلمان، على دستور واتفاقية الاتحاد الأفريقي للاتصالات.

وقال محمد عبد الله لولي وزير التحول الرقمي الموريتاني -في عرضه لمشروع القانون أمام النواب- إن اتحاد الدول الأفريقية للاتصالات قد تأسس سنة 1977 بصفته هيئة من منظمة الوحدة الإفريقية -المسماة اليوم بـ"الاتحاد الأفريقي"- والمتخصصة في مجال الاتصالات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي للاتصالات يضم حاليًا 49 دولة عضوًا، من بينها موريتانيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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