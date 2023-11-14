شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني: "الاحتلال" هو أصل الأزمة في الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن أصل الأزمة هو الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة، وقال: "الحل يبدأ من هنا، وأي مسار آخر نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار".

وأشار إلى أن أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، مؤكدًا أن هذا أمر مرفوض، ويُعد اعتداءً على الحقوق الفلسطينية.

حل الدولتين

وجدد ملك الأردن القول خلال لقائه رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين، وفقًا لوكالة "بترا"، أنه لا يمكن للحل العسكري أو الأمني أن ينجحا، مشددًا على أنه لا بد من وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين.

كما شدد على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية، منبهًا إلى أن غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

وقف الحرب على غزة

وأكد الملك عبد الله الثاني أن الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية، مطالبًا المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري؛ احترامًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم كل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة، لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية، مشيرًا إلى أنه حذر بوضوح من أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية يما فيها القدس، وشدد على أن هجمات المستعمرين سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع.

وشدد العاهل الاردني أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة، ونابعة من إيمان مطلق بأن ما يربطنا بفلسطين هو تاريخ ومستقبل مشترك.