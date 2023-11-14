شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة عربية واسعة لقصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مصر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في امتداد سافر جديد لسلسة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية.

وأكدت "الخارجية المصرية" في بيان، أن قصف مقر لدول عربية يضطلع بدور أساسي في دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، يتنافى مع مبادىء وقيم الإنسانية.

وأعربت عن تضامن ووقوف القاهرة الكامل مع الدوحة ضد هذا الاعتداء الغاشم، مجددة مطالبتها للأطراف الدولية بضرورة اتخاذ مواقف جادة وواضحة، والاضطلاع بمسؤولياتها إزاء وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الكويت تدين القصف

كما أدانت دولة الكويت القصف، وقالت "الخارجية الكويتية" في بيان، إن ما قامت به قوات الاحتلال من عمل شنيع ضد اللجنة القطرية التي تعنى بإعادة الإعمار، يكرس الأعمال العدائية التي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، غير آبهة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمطالبات الدولية بوقف إطلاق النار.

وجددت مطالبة البلاد لمجلس الأمن وللمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، ووضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تقوم بها تحت تبريرات وأكاذيب مكشوفة للعالم.

وشددت على دعمها ومساندتها لكل الجهود التي تؤدي إلى استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بكل الوسائل وفقًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

خرق للقانون الدولي

وأعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، معبرة عن تضامنها مع دولة قطر.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، أن هذا الاعتداء يُعد خرقًا جديدًا وسافرًا للقانون الدولي، واستمرارًا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، واستهتاره الصارخ بالمشاعر الإنسانية والقانون الإنساني الدولي.

وهو ما يستوجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات قانونية إلزامية ورادعة تحقيقًا للإرادة الدولية في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وإسعاف سكان قطاع غزة باحتياجاتهم الإنسانية كافة من وقود وماء وغذاء ودواء، فضلًا عن إعادة الإعمار والبناء.