شكرا لقرائتكم خبر عن خان يونس.. توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى اهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الاثنين، الأمر الذي يهدد حياة 90 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفى، منهم 25 مريضًا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة، بالإضافة إلى 9000 نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى لهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن المستشفى يعتمد الآن على مولد صغير جدًا لتزويد قسم الولادة فقط بالكهرباء، بالإضافة إلى إنارة قسم الطوارئ، علمًا بأن الوقود المتبقي سينفد خلال 24 ساعة.

وأكدت أن توقف مولد الطاقة عن العمل يؤثر على عمل مقر الجمعية، ومستشفى الأمل الذي يضم غرفة عمليات الطوارئ لقطاع غزة، إذ أدى إلى قطع الاتصال بغرف العمليات المنتشرة في القطاع وتوقف خدمة اتصال.