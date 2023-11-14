انطلاق الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي بمشاركة "الخليج 365"

دبي - محمود عبدالرازق - وتشارك "الخليج 365" في هذا الحدث العالمي من خلال منصة في المعرض تضم استوديو خاصا للحدث، بالإضافة لطاقم مختصين من الوكالة، لتعريف الضيوف والزائرين بما تقدمه الوكالة.

وقد ارتفع عدد المشاركين في الكونغرس العالمي للإعلام هذا العام بنسبة 22% عن العام الفائت، ليصل عدد الدول إلى 172، تمثلهم 257 علامة تجارية.

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ويضم الكونغرس الحالي فعالية مخصصة لكبار المشترين في قطاع الإعلام، إذ يُتوقع حضور ما يزيد على 400 من كبار المشترين من كل أنحاء العالم.

وينظم الكونغرس 36 جلسة رئيسية تتناول موضوعات رئيسية على رأسها الإعلام البيئي والاستدامة والابتكار ومشاركة الشباب في مستقبل الإعلام والتدريب والتطوير في المجال الإعلامي.