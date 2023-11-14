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انطلاق الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي بمشاركة "الخليج 365"

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دبي - محمود عبدالرازق - وتشارك "الخليج 365" في هذا الحدث العالمي من خلال منصة في المعرض تضم استوديو خاصا للحدث، بالإضافة لطاقم مختصين من الوكالة، لتعريف الضيوف والزائرين بما تقدمه الوكالة.

وقد ارتفع عدد المشاركين في الكونغرس العالمي للإعلام هذا العام بنسبة 22% عن العام الفائت، ليصل عدد الدول إلى 172، تمثلهم 257 علامة تجارية.

© Gulf 365

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - الخليج 365 عربي

1/8

© Gulf 365

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

© Gulf 365الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - الخليج 365 عربي

2/8

© Gulf 365

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

© Gulf 365الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - الخليج 365 عربي

3/8

© Gulf 365

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

© Gulf 365الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - الخليج 365 عربي

4/8

© Gulf 365

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

© Gulf 365الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - الخليج 365 عربي

5/8

© Gulf 365

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

© Gulf 365الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - الخليج 365 عربي

6/8

© Gulf 365

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

© Gulf 365الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - الخليج 365 عربي

7/8

© Gulf 365

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

© Gulf 365فريق وكالة "الخليج 365" يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

فريق وكالة الخليج 365 يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - الخليج 365 عربي

8/8

© Gulf 365

فريق وكالة "الخليج 365" يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

1/8

© Gulf 365

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

2/8

© Gulf 365

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

3/8

© Gulf 365

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

4/8

© Gulf 365

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

5/8

© Gulf 365

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

6/8

© Gulf 365

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

7/8

© Gulf 365

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

8/8

© Gulf 365

فريق وكالة "الخليج 365" يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

ويضم الكونغرس الحالي فعالية مخصصة لكبار المشترين في قطاع الإعلام، إذ يُتوقع حضور ما يزيد على 400 من كبار المشترين من كل أنحاء العالم.

وينظم الكونغرس 36 جلسة رئيسية تتناول موضوعات رئيسية على رأسها الإعلام البيئي والاستدامة والابتكار ومشاركة الشباب في مستقبل الإعلام والتدريب والتطوير في المجال الإعلامي.

الخليج 365 تشارك في منتدى الإعلام السعودي في الرياض - الخليج 365 عربي, 1920, 20.02.2023

20 فبراير, 17:52 GMT

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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