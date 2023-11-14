المحكمة الاتحادية العراقية تنهي عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

دبي - محمود عبدالرازق - كما قررت المحكمة، إنهاء عضوية، ليث الدليمي، في البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكرت المحكمة في بيان لها: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأضافت أن "القرار باتا وملزما لكافة السلطات".

8 نوفمبر 2022, 11:33 GMT

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد ذكرت في بيان مقتضب لـ"السومرية نيوز"، أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، رفع جلسة اليوم"، وذلك قبل إنهاء عضويته.

وذكر موقع "السومرية نيوز"، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن "النائب باسم خشان، قدم أدلة تثبت تورط، محمد الحلبوسي، بالتعاقد مع شركة أجنبية مديرها رئيس الوزراء الصهيوني السابق، وهذه الشركة من أهم أهدافها تطبيع العلاقات بين إسرائيل مع دول أخرى".