أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين في حركة "حماس"

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان للوزارة: "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض، اليوم (الثلاثاء)، عقوبات تشمل أفرادًا وكيانات على صلة بحركة حماس"، وهي ثالث حزمة من العقوبات منذ هجوم حركة حماس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إسرائيل.

وأضاف البيان: "هذا القرار يفرض عقوبات على مسؤولين بارزين في حماس، وعلى الآليات التي تقدم إيران من خلالها الدعم لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني".

وتابع البيان: "عقوبات اليوم منسقة مع إجراءات اتخذتها المملكة المتحدة، وتهدف إلى حماية النظام المالي العالمي من التلاعب على يد حماس وداعميها".

27 أكتوبر, 11:22 GMT

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها، بما في ذلك المملكة المتحدة، لحرمان "حماس" من القدرة على جمع الأموال واستخدامها لتنفيذ أغراضها، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، فإنه ومن بين الأشخاص الجدد على قائمة العقوبات أحد مؤسسي حركة "حماس"، وزير الخارجية الفلسطيني السابق، محمود الزهار.

وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، أن الولايات المتحدة ودول الخليج كثفت جهودها للحد من تدفق الأموال، التي يُزعم أنها تذهب إلى "حماس" من خلال محفظتها الاستثمارية السرية.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.