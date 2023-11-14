شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 15 مليون دولار ..مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم خطة "الأونروا" في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم المرحلة الأولى من خطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) للاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة في قطاعات الأمن الغذائي، والإيواء والمواد غير الغذائية، والصحة في حالات الطوارئ، والمياه والإصحاح البيئي، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، حيث إن وكالة "الأونروا" هي المنظمة الدولية الوحيدة التي يمكنها أن تقوم بأنشطة إغاثية للمتضررين داخل قطاع غزة.

وستنفذ الخطة على الفور عبر الشراكة الفاعلة بين المركز والمنظمة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة والتحديات والحصار على قطاع غزة وفق برامج محددة تضمن تقديمها للمتضررين وبشكل عاجل حسب آليات المركز.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.