هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365": "7 انفجارات ضخمة هزت مساء اليوم القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل ومعمل الغاز الطبيعي "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي الشرقي".

وأكد المراسل أن أصوات الانفجارات دوت في أرجاء المنطقة وتبين أنها ناجمة عن استهداف القاعدة بـ7 صواريخ سقطت جميعها داخل القاعدة الأمريكية.

وأضاف: "فور الهجوم الصاروخي، شهدت المنطقة استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال الامريكي، مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء البلدات والقرى المحيطة بالقاعدة".

10 نوفمبر, 18:40 GMT

وينتشر في سوريا 28 مركزا تابعا للقوات الأميركية بينها 24 قاعدة تتموضع معظمها في آبار النفط والغاز وتعرضت في الآونة الأخيرة لهجمات يومية بعد انطلاق طوفان الأقصى في غزة أوائل الشهر الماضي.