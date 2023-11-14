شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 76 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال المستمرة على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 76 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح في سلسة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، الذي استهدف الليلة الماضية واليوم عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 36 فلسطينيًا استشهدوا في غارات استهدفت 14 منزًل في منطقة الفاخورة والنادي الرياضي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد 25 فلسطينيًا في سلسة غارات استهدفت منازل في وسط القطاع، وذكر مسشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة أن شهداء وسط القطاع معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد 15 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية عنيفة.