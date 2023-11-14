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الخليج اليوم .. إيران تعلن موعد تعيين سفير لها لدى اليمن

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلنت إيران موعد إرسال سفير لها إلى اليمن، بعد مقتل مندوبها لدى المليشيات الحوثية بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده .

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، إنه سيتم إيفاد سفير بلاده إلى اليمن عندما يتحسن الوضع.

 

 

وأكد كنعاني في مؤتمره الصحفي، أمس الإثنين: "اعتزام طهران إیفاد سفير لها إلى اليمن"بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء.

 

وأضاف كنعاني: "إذا تحسنت الأوضاع في اليمن سيكون من الممكن تعيين وإيفاد سفير".

 

ولم يفصح الدبلوماسي الإيراني عن وجهة السفير المرتقبة، وهل تلغي طهران اعترافها بالمليشيات الحوثية، بناء على المصالحة مع السعودية.

 

وخسرت مليشيا الحوثي سفارة اليمن في دمشق، مؤخرًا، بعد طرد ممثليها منها، لتبقى سفارة اليمن في طهران، هي الوحيدة التي تحتلها المليشيات.

 

ومنذ مقتل مندوبها السابق حسن ايرلو لم تعين ايران سفيرا لها في اليمن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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