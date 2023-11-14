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الخليج اليوم .. شاهد.. القسام ينشر صورة لمجندة صهيونية قتلت في قصف الاحتلال على غزة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، مقطعا مصورا يظهر أسيرة مجندة إسرائيلية تدعى فاؤول أزاي مارك أسياني، كانت الكتائب أعلنت في وقت سابق مقتلها بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

 

 

 

 

وأعلنت كتائب القسام الخميس الماضي مقتل الأسيرة المجندة (19 عاما) من مستوطنة موديعين والتي ناشدت حكومة الاحتلال التوقف عن قصف غزة لأن ذلك يهدد حياة الأسرى.

 

 

 

وذكرت كتائب القسام حينها أن جنديا إسرائيليا أسيرا لديها أصيب بجروح متوسطة في القصف، مشيرة إلى أنها ستصدر مادة توثق ذلك لاحقا، في إشارة سابقة لما نشرته اليوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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