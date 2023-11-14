الخليج اليوم .. بعد اقالته.. سفير يمني يقوم بمصادرة ممتلكات السفارة ونقلها باسمه

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال مصدر دبلوماسي، إن السفير اليمني السابق في القاهرة، محمد علي مارم، صادر سيارة خاصة بالسفارة ونقل ملكيتها باسمه الشخصي، وذلك قبل إجراء عملية الاستلام والتسليم مع السفير المعين مؤخرا خالد بحاح.

وأوضح المصدر، أن السيارة التي صادرها مارم من (نوع فولفو موديل 2022)، وكانت السفارة اشترتها بمبلغ "57,000" دولار.

وأشار المصدر إلى أن السفير السابق مارم نقل السيارة إلى ملكيته الخاصة عن طريق إتمام عملية المبايعة بيعاً وشراء لنفسه وبتوقيعه الشخصي.

ونهاية الشهر الماضي (أكتوبر) أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا جمهوريا بتعيين خالد محفوظ بحاح سفيرا لليمن في جمهورية مصر العربية، خلفا للسفير مارم الذي عين سفيرا لليمن في القاهرة عام 2016م.