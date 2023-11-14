الخليج اليوم .. اليمن.. محكمة لمليشيا إيران تسقط حكم القصاص عن متهم بقتل طفلة في إب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت مصادر حقوقية، إن محكمة استئناف حوثية في محافظة إب، أيدت حكماً ابتدائيا يقضي بإسقاط عقوبة القصاص عن متهم بقتل الطفلة "ريماس عبدالسلام القادري".

وأضاف المصادر، أن محكمة استئناف إب، قضت أمس الأحد، بتأييد حكم المحكمة الجزائية الابتدائية، والقاضي بإسقاط حكم القصاص عن المتهم بقتل الطفلة "القادري" بسبب ماسمته "عدم توفر الدليل الشرعي"، والاكتفاء بسجنه عشر سنوات ودفع دية وغرامة التقاضي، وفقا ليمن شباب نت.

وفي الـ 20 من أغسطس 2019، عُثر على الطفلة "ريماس" متوفية في إحدى البنايات الحديثة في القرية وعليها آثار تعذيب وخنق، قبل أن يتم القبض على المتهم ويعترف بجريمته.

واتهمت النيابة العامة (خ.ع .و - 36 عاما) من مواليد قرية "حجر كومره" عزلة الشراعي مديرية جبلة، بارتكاب جريمة قتل الطفلة (ريماس القادري ـ 6 سنوات) وذلك بقيامه بضربها بعنف بالغ الشدة في الرأس وصدمها بقوة في جسم صلب قاصدا قتلها.