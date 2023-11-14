شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني من جنين إثر إصابته برصاص الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب مُتأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوعين في جنين بشمال الضفة الغربية.



وقالت مصادر طبية إن الشاب يامن كامل عتيق من سكان الحي الشرقي في "جنين" استشهد مُتأثراً بإصابته في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين.