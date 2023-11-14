شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: الاحتلال يطلق النار على قوافل المساعدات التي تصل مستشفيات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على قوافل المساعدات التي تصل إلى مستشفيات قطاع غزة.



وأضافت - في بيان صحفي مقتضب - أن غزة لا تزال بحاجة للمزيد من المساعدات خاصة الطبية، وأن المستشفيات في جنوب قطاع غزة ممتلئة بالكامل بالمصابين، كما أن مستشفى القدس خرج عن الخدمة بسبب نقص الوقود.



وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني أن وسيلة الاتصال الوحيدة بالمستشفيات الان باتت من خلال الصليب الأحمر الدولي.