الخليج اليوم .. اليمن: قيادي في المليشيا يختطف عاقل حارة في عمران

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت مصادر محلية بمديرية خمر محافظة عمران، بقيام قيادي في جماعة الحوثي باختطاف عاقل حارة إثر خلاف مالي معه.

وقالت المصادر إن القيادي في مليشيا الحوثي منصور هادي الحمزي المعين من قبل المليشيات مدير شرطة مديرية خمر قام باختطاف عاقل حارة المنجبي بمدينة خمر، عادل حزام القمطي، إثر خلاف مالي بينهما، بحسب موقع الساحل الغربي.

وحسب المصادر، فإن عاقل الحارة عادل القمطي كان ضميناً على المواطن منصر محمد الخولاني بتسليم مبلغ مالي وقدره 15 الف ريال سعودي لغريمه عبدالرحمن صبحان، وبعد تسليم المبلغ من المواطن منصر الى عاقل الحارة الذي بدوره سلمه للقيادي الحوثي منصور الحمزي بصفته مدير أمن المديرية وجهة ضبط لكن الاخير قام بسرقة المبلغ ولم يسلمه للمواطن عبدالرحمن صبحان.

وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي انكر وجود استلام خطي بينه وبين عاقل الحارة، قبل ان يقوم باختطاف عاقل الحارة ومطاردة المواطن منصر الخولاني وتطويق ومحاصرة منزله منذ يومين.