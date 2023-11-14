الخليج اليوم .. وفد من المركزي الإيراني في السعودية لتعزيز العلاقات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يتوجه نائب محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون النقد الأجنبي محمد إرام اليوم الثلاثاء إلى الرياض على رأس وفد من مدراء البنك المركزي الإيراني والمصرفيين.

ومن المقرر أن يبحث الوفد الإيراني سبل تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين في مجال النقد الأجنبي.

واتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات في مارس الماضي بموجب اتفاق توسطت فيه الصين، ومنذ ذلك الوقت يعمل البلدان على إعادة إحياء العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

وفي أكتوبر الماضي أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأنها تدرس إلغاء التأشيرات مع بعض الدول، بما في ذلك السعودية.